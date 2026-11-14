Более 18 тысяч саратовцев вышли на пенсию в 2026 году: выплаты назначили за пять дней

В 2026 году страховую пенсию по старости в Саратовской области оформили 18 264 человека.

Региональное отделение СФР оперативно назначило выплаты для 96% граждан всего за пять рабочих дней благодаря системе электронного межведомственного взаимодействия.

Для выхода на пенсию в текущем году нужно накопить минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. На общих основаниях выплаты назначаются женщинам с 59 лет и мужчинам с 64 лет.

За месяц до наступления пенсионного возраста гражданину направляется уведомление в личный кабинет на «Госуслугах»: система предлагает подтвердить стаж и показывает предварительный размер пенсии. При согласии с данными выплата назначается автоматически за три часа. Если в выписке обнаружатся пропуски периодов работы, следует подать заявление на корректировку — онлайн на «Госуслугах» или при личном визите в клиентскую службу Соцфонда.