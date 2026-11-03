20 саратовских школьников получили первые паспорта в Саратовской областной Думе





Церемония вручения документов юным жителям Саратова состоялась 3 ноября.

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») пожелал ребятам ставить самые смелые цели и идти к их достижению.



«Символично, что вы получаете паспорта накануне Дня народного единства. Наша страна сильна тем, что в ней живут разные народы, и всех нас объединяют общие ценности, общая история и общее будущее. Ваши инициативы делают общество сильнее. Проявляйте и дальше неравнодушие, развивайте свои способности, смело идите вперед», – обратился к собравшимся Алексей Антонов.



Помимо спикера, паспорта школьникам вручали заместитель Председателя Думы Сергей Овсянников (фракция «Единая Россия») и депутат Станислав Денисенко (фракция «ЛДПР»). Свой главный документ получили 20 ребят, которые достигли успехов в учебе, спорте и общественной деятельности.