60-летнего программиста осудили за кражу и продажу коммерческой тайны

В Саратове программист осужден за хищение коммерческой тайны.

В Саратове суд вынес приговор 60-летнему программисту, признав его виновным в краже и последующей продаже коммерческой тайны. Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчине назначено наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

По данным следствия, в 2023 году программист устроился на работу к индивидуальному предпринимателю. В течение года он систематически копировал через свой рабочий компьютер электронные документы, содержащие коммерческую тайну, и передавал их сообщнику за денежное вознаграждение.

Уголовное преследование в отношении соучастника, которому предназначалась украденная информация, приостановлено, так как он объявлен в федеральный розыск. Сам осуждённый программист в ходе судебного разбирательства свою вину не признал.

Алиса Эай