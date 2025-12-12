61-летняя Апина преобразилась после нескольких процедур в бьюти-клинике

Известная певица из Саратова Алёна Апина прошла годовое преображение в клинике, обойдясь без пластической хирургии.

Еще в 2024 году популярная артистка прибегла к лазерным и нитевым процедурам, убрав второй подбородок и подтянув кожу лица и шеи.

Результат впечатлил окружение артистки. «Не спешите под нож! Все просят контакты моего косметолога», — заявила она.

Напомним, что ранее Апина уже значительно похудела и теперь часто появляется в откровенных нарядах, демонстрируя подтянутую фигуру.

Ольга Сергеева