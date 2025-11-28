7 тысячам владельцев газового оборудования грозят судебные разбирательства

«Газпром межрегионгаз Саратов» направил в личном кабинете предупреждения 7 тысячам абонентов о возможном судебном разбирательстве из-за неоплаты счетов за газ.

Согласно действующему законодательству, поставщик газа вправе обратиться в суд для взыскания задолженности, если платежи не поступают в течение двух и более месяцев. В случае возбуждения судебного процесса должнику придется не только погасить сумму основного долга, но и компенсировать судебные издержки (от 2 тысяч рублей и выше).

Чтобы избежать правовых последствий и дополнительных затрат, жителям региона рекомендуется проверить уведомления в Личном кабинете абонента и убедиться в отсутствии такого предупреждения.

При наличии долга необходимо погасить его в кратчайшие сроки любым удобным способом.