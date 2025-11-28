Ученые СГЮА провели обучающие семинары на новых территориях России

Ученые Саратовской государственной юридической академии провели серию обучающих семинаров для специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на новых территориях Российской Федерации.

Спикерами выступили руководитель научно-исследовательского центра по изучению проблем правового регулирования профилактики правонарушений несовершеннолетних Института правотворчества и правового прогнозирования, доцент кафедры административного и муниципального права им. профессора В.М. Манохина Светлана Зайкова и руководитель Центра психологической поддержки, и.о. заведующего кафедрой правовой психологии, судебной экспертизы и педагогики Милена Клёнова.

В Геническе (Херсонская область) эксперты обсудили темы родительской компетенции в воспитании детей и организацию наставнической деятельности, дали разъяснения по актуальным вопросам в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а в Мелитополе (Запорожская область) рассказали слушателям об инструментах эффективной коммуникации и выстраивания доверительных отношений в системе «наставник-наставляемый».

В Донецкой и Луганской народных республиках программа включала лекционные и практические занятия, а также сессию вопросов и ответов по применению Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Также спикеры ответили на вопросы слушателей в рамках программы повышения квалификации «Правовое регулирование деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: современное состояние и перспективы развития». Обучение по этой программе проходило с апреля по ноябрь 2025 года, а серия семинаров в ДНР и ЛНР стала ее завершающим этапом. По итогам всем участникам были вручены удостоверения о повышении квалификации.

Кроме того, Милена Клёнова посетила Донецкий государственный университет. Там она провела встречу с заведующей кафедрой психологии Светланой Вильдгрубе, в рамках которой были определены опорные точки взаимодействия и сотрудничества между вузами и кафедрами в области юридической психологии.