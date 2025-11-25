70 лет тепла и света. Саратовская ТЭЦ-2 отмечает юбилей

25 ноября исполняется 70 лет одному из ключевых энергетических предприятий областного центра и Саратовского филиала «Т Плюс» — Саратовской ТЭЦ-2.

Она обеспечивает теплом и горячей водой один из самых больших районов города – Заводской – и ряд крупных промышленных предприятий.

Станция была запущена в 1955 году. Коллектив того времени, а это опытные энергетики Саратовкой ГРЭС и ТЭЦ-1, с первых дней старались внедрять новшества. На электроцентрали было установлено новейшее для тех лет оборудование с высоким давлением пара в 90 атмосфер и температурой 500 градусов. В региональной энергосистеме она стала «пионером» в освоении такого оборудования.

Но это её не единственная особенность: в списках учащихся индустриального техникума, направляемых на выгрузку цемента для строительства электроцентрали,значился первый космонавт Юрий Гагарин.

В 2020 году на станции был введен в эксплуатацию современный водогрейный газомазутный котел, обладающий мощностью в 120 Гкал. Это оборудование полностью автоматизировано и функционирует без постоянного присутствия оперативного персонала, а все процессы управляются с центрального теплового щита.

Прошло 70 лет после пуска ТЭЦ-2, и все это время станция продолжает занимать важное место в саратовской энергосистеме. В настоящее время установленная электрическая мощность станции составляет 109 МВт, тепловая — 363,5 Гкал/ч.

Станция продолжает модернизироваться и развиваться. В 2033 году на ней запланирована установка инновационной турбины ГТЭ-65.1. Ее внедрение существенно повысит надежность работы объекта и обеспечит бесперебойное энергоснабжение для жителей города. Этот шаг станет значимым вкладом в развитие импортозамещения и укрепление технологической независимости российской энергетики от иностранных решений.

