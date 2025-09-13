98 молодых педагогов принесли клятву верности профессии

В стенах Лицея № 2 Саратова 12 сентября молодые педагоги начали своё большое путешествие в мир профессиональной педагогической деятельности.

Министр образования области Александр Пажитнев напомнил собравшимся о важности миссии учителя, отметив, что каждый преподаватель играет ключевую роль в формировании поколения и процветания всей страны.

Коллеги-педагоги поддержали новичков: Владимир Попов, ректор Института развития образования, и Галина Попова, представлявшая профсоюз педагогов, выразили уверенность в успешном будущем молодого поколения преподавателей. Завершилась клятва под руководством легендарного наставника, Героя труда России Людмилы Корниловой, символично закрепившую ответственность перед детьми и делом образования.

Кроме того, в стенах лицея прошла творческая разминка в форме педагогического квиза. Вечер завершился душевной композицией Екатерины Закировой, преподавателя Физико-технического лицея № 1, подчеркнувшей ценность человеческого служения и профессионализма в деле воспитания подрастающего поколения. Этот праздник стал прекрасным началом долгого пути становления нового поколения талантливых педагогов, — сообщает министерство образования региона.