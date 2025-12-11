Акция «БумБатл»: в Саратовской области собрали более 16 тонн макулатуры

В Саратовской области завершилась Всероссийская акция «БумБатл». Информация об этом размещена в группе социальной сети ВКонтакте Министерства природных ресурсов и экологии.

Итоги акции

В 2025 году жители и волонтеры Саратовской области общими усилиями собрали свыше 16 тонн бумажных отходов в рамках Всероссийской акции «БумБатл» и передали их для вторичной переработки.

Важную роль в сборе вторсырья сыграли образовательные учреждения. Начиная с первого дня старта экологической инициативы, школы, детские сады, колледжи и университеты активно участвовали в проекте, стремясь внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе и повысить осведомленность населения о важности рационального использования природных ресурсов. Особенно активно проявили себя учащиеся из Ершовского, Ртищевского, Красноармейского, Базарно-Карабулакского, Петровского и Балашовского районов.

Материалы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Предварительные результаты индивидуальных соревнований будут известны весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачёта будут объявлены в марте 2026 года.

Значение акции

«БумБатл» предлагает шанс внести вклад в охрану окружающей среды посредством сбора и переработки бумажных отходов. В то же время это состязание, где участники соревнуются в объемах собранной макулатуры, стремясь к победе в командном или личном первенстве. Кроме того, участие в этом мероприятии позволяет поддержать свой регион и помочь ему занять лидирующую позицию в ежегодном рейтинге.

С текущего года акция «БумБатл» проводится на постоянной основе, что позволяет заботиться об окружающей среде круглый год. Переработка макулатуры позволяет изготавливать необходимые товары, одновременно сохраняя лесные богатства области. По словам министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Константина Доронина, высокий уровень участия жителей региона демонстрирует их ответственное отношение к охране природы.

Материалы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области

Мероприятие по сбору макулатуры «БумБатл» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Дуся Иванова