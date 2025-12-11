Михаил Исаев: Поздравил победителей конкурса «Сердце отдаю детям»

Городской конкурс «Сердце отдаю детям» подтвердил высокий профессионализм творческих и преданных профессии педагогических кадров.

Конкурсные дни были наполнены творчеством, поиском, искренней любовью к детям. Мы увидели, как рождаются смелые идеи, как щедро педагоги делятся бесценным опытом, а главное — как в глазах ребят загорается искра интереса и увлеченности.

Подводя итоги, мы отдаем дань уважения уникальной миссии педагога дополнительного образования. Чествуем тех, чья любовь к профессии выходит далеко за стены кабинета. Ежедневное вдохновение, внимание и мудрость наших педагогов создают тот самый прочный фундамент из знаний, нравственных ориентиров и жизненных ценностей, которые так необходимы молодому поколению Саратова.

Поздравляю победителей и искренне благодарю каждого участника конкурса! Спасибо за ваш труд!