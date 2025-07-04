Активистки из саратовских сел шьют заготовки для антидроновых одеял

Активистки Женского движения из сел Рукополь и Корнеевка Антонина Николаева и Татьяна Белякова шьют заготовки для антидроновых одеял — верхний слой одеял. Второй и третий этап пошива проходили уже в поселке Горный.

Активистка женсовета Лариса Дворецкова, при поддежки местного координатора партийного проекта «Женское движение Единой России» Натальи Ведерниковой, организовала весь процесс изготовления одеял у себя дома.

В нужное дело включились помощницы, неравнодушные жительницы поселка Горный: Татьяна Шкуратова с дочерью Дарьей и Елена Карпикова. У каждой участницы процесса своя роль. Дарья Климова и Наталья Ведерникова собирали слои для будущих одеял, закрепляя каждый слой иголочками. Лариса Дворецкова надежно сшивала на машинке готовые собранные одеяла, а Татьяна Шкуратова и Елена Карпикова обрезали остатки материала и аккуратно складывали готовые изделия. Отметим, что Дарья Климова, несмотря на каникулы, активно помогает защитникам, участвуя не только с пошиве одеял, но и в сборах гуманитарной помощи.

Работали слаженно, понимая, что от результата зависит жизнь и здоровье ребят.

«Мы выражаем благодарность главе района Юрию Бодрову за помощь в предоставлении транспорта для передачи одеял. Отдельная благодарность Анне Заграничновой, которая участвует в пошиве одеял регулярно. Часть одеял, изготовленных Анной уже передана «за ленточку». А также мы говорим огромное спасибо всем неравнодушным гражданам нашего района за помощь бойцам! Вместе мы обязательно победим!», — отметила местный координатор проекта Наталья Ведерникова.