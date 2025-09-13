Активистки «Женского движения Единой России» организовали памятное мероприятие

Состоялось памятное мероприятие, организованное активистками партийного проекта «Женское движение Единой России», Союзом женщин и администрацией городского округа ЗАТО Светлый.

Делегация в составе представителей местного отделения Боевого братства, Совета ветеранов и Объединенного профсоюза Вооруженных сил МО, вместе с родственниками наших Героев, павших в ходе специальной военной операции, посетили монумент «Землякам, погибшим в локальных войнах» в парке Победы города Саратова.

Наша союзница Людмила Мальцева выступила с речью перед присутствующими, зачитав имена наших земляков, занесенных на мемориал.

Все присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к монументу.

«Важно, чтобы в нашем обществе не угасала память о наших Героях, и чтобы новые поколения знали о своих земляках. Это наша общая ответственность — сохранить память об их подвигах!» — обратилась к присутствующим Людмила Мальцева.