Алексей Антонов: Горожане требуют порядка на тротуарах и остановках

Проверил, как организована уборка снега и наледи в центре Саратова. Здесь проводят время жители и гости города, и от качества благоустройства напрямую зависит комфорт и настроение людей.

Отметил, что в Детском парке дорожки расчищены, снег с них вывезен. Но так далеко не везде — общественные пространства по улицам Рахова, Вавилова, проспекту имени Столыпина, в сквере братьев Никитиных, зоны с тренажерами, игровыми площадками требуют гораздо большего внимания.

Горожане справедливо требуют порядка на тротуарах, остановках, переходах. На данный момент вывоз снега продолжается, коммунальные службы двигаются от центра к периферии. По данным администрации Фрунзенского района, улицы чистит 38 единиц коммунальной техники, помогают крупные предприятия, работа идет и ночью.

За управляющими компаниями и собственниками зданий остается очистка прилегающих территорий и крыш. И здесь важно, чтобы работы велись добросовестно. Самые чистые дороги и тротуары — там, где УК, бизнес и муниципалитет действуют в единой связке.

Проблемные адреса буду держать на контроле. Ответственные структуры не только в Саратове, но и во всех районах области должны исполнить поставленные перед ними задачи.