Алексей Антонов: О «бережливых технологиях» в медицине

Когда возникает вопрос о здоровье детей, мы, взрослые, делаем всё возможное для того, чтобы качество оказания им медицинской помощи было на самом высоком уровне.

Как это реализуется в Саратовской области, обсудили сегодня на выездном заседании областной Думы по социальной политике. Оно прошло в Энгельсской детской клинической больнице, где как раз и применяются «бережливые технологии», позволяющие создать комфортные условия пребывания в поликлиниках для юных пациентов.

За шесть лет с момента начала внедрения данного проекта в регионе в два раза сокращено время посещения регистратуры, приёма детей с острой патологией, осмотра здоровых и повторного приёма больных детей. Всего открыто и реализовано более 50 проектов по улучшениям с использованием принципов бережливого производства. Об этом доложил замминистра здравоохранения области Денис Грайфер. Но достаточно ли этого?

«Бережливые» поликлиники — это не про таблички на входе, в каждом учреждении должны быть созданы подходящие для маленьких пациентов и их родителей условия. Чтобы мамам и папам не нужно было искать необходимые кабинеты на различных этажах в нескольких учреждениях, а получать всю информацию и помощь в одном месте. На это профильным чиновникам стоит обратить особое внимание.