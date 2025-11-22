Алексей Антонов: О приюте для собак

Провёл приём граждан в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» во Фрунзенском районе Саратова.

Говорили о приюте для собак, который минувшим летом посещал вместе со сторонниками партии. Тема актуальная – на днях на рабочем совещании в областной Думе обсуждали ситуацию с отловом и содержанием безнадзорных животных. Конечно, нужно поддерживать энтузиастов. Попросил представителей партийного проекта «Защита животного мира» дать им необходимые консультации.

Также поступило обращение от преподавателя из Саратова с более чем 30-летним стажем о содействии в получении Почётной грамоты областной Думы. Рекомендовал ему подготовить необходимые документы. Что касается ещё одного вопроса, о расселении из аварийного жилья, обращусь по этому поводу в следственный комитет, чтобы досконально разобраться в ситуации.