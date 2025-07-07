Алексей Антонов: О стратегии развития отдалённых районов

В областной Думе продолжается работа над созданием стратегии развития отдалённых районов. Рассказывал ранее о встречах с представителями регионального управления Банка России и Почты России.

Сегодня на очередном заседании комиссии по подготовке данной стратегии обсудили имеющиеся наработки с депутатами регпарламента и научным сообществом.

Внимание в разрабатываемом документе планируется уделить вопросам демографии, логистики, развития опорных пунктов, экономического потенциала муниципалитетов и роста рынка труда.

Парламентарии выступили с предложениями, все они приняты в работу. Заседания комиссии будут продолжены в различных форматах.