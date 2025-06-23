Алексей Антонов: Обсудили качество летнего отдыха детей

Как разнообразить отдых и оздоровление детей в летнее время, обсуждали на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Саратовской области в региональном парламенте.

Данной теме уделяется большое внимание на федеральном уровне. Важно, чтобы каждый ребёнок мог отдохнуть за лето, получить положительные эмоции и завести новых друзей.

В некоторых районах отсутствуют круглосуточные сезонные лагеря. Необходимо увеличивать их число в регионе. Совершенно справедливо председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал важность ревизии и возвращения бывших детских лагерей в систему отдыха.

Сейчас желающих отдохнуть в оздоровительных лагерях мальчишек и девчонок гораздо больше, чем имеющихся путёвок. Поэтому важно найти возможность для открытия новых детских лагерей, в том числе круглогодичных, где ребята могли бы заниматься спортом, участвовать в различных мероприятиях. Как сделать это — выясняли с участием профильных специалистов, депутатов.

Более того, этот отдых должен быть безопасным, чтобы не повторялись такие ситуации, как в оздоровительном лагере «Огонёк» Марксовского района, где дети в начале сезона заразились норовирусом. Сейчас ситуация стабилизировалась, но повторяться такое не должно нигде!

Внимание должно быть уделено также капитальному ремонту, модернизации детских оздоровительных лагерей. Для этого у муниципалитетов есть возможность участвовать в различных программах.

В особом внимании нуждаются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на диспансерном учете, а также дети из семей участников СВО, многодетных семей. За этим оставим особый контроль в своих избирательных округах, который должен быть в зоне внимания всех депутатов областной Думы.

Важно каждому ребёнку подарить яркие впечатления и крепкое здоровье летом!