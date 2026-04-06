Алексей Антонов: Отмечаем 65-летие полета Юрия Гагарина в космос

На постоянно действующем совещании обозначил перед Советом Саратовской областной Думы ряд задач.

В этом году отмечаем знаковую дату – 65-летие полета Юрия Гагарина в космос. Это наше достояние. Жду от комитетов Думы конкретных предложений по мероприятиям на несколько месяцев вперед. Центральной точкой должен стать Парк покорителей космоса.

Особого внимания требует организация летней оздоровительной кампании. Темой занимается комитет по социальной политике. Изучим, как ведется подготовка к летнему отдыху детей, какие решения нужны до начала кампании.

С наступлением тепла на улицы вернулись самокаты. В 2025 году Саратовская областная Дума законодательно урегулировала некоторые вопросы эксплуатации средств индивидуальной мобильности, но главное – как закон работает «на земле». Профильному комитету поручил проанализировать ситуацию в каждом районе и представить информацию депутатам.

Кроме того, заслушали отчет Александра Занорина о работе Общественного совета при Думе за 1 квартал 2026 года. Особо отметил помощь нашим бойцам на передовой, а также жителям исторически воссоединенных регионов. С начала года собрано и отправлено 3 партии гуманитарного груза. Более того, один из членов Общественного совета находится на СВО.

Когда общественники и депутаты работают в одной связке – всегда есть результат.