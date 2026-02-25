Алексей Антонов потребовал выяснить причины сбоев в подаче тепла в Балаково и других крупных городах

Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») поручил профильному комитету регионального парламента изучить ситуацию, сложившуюся с отоплением и горячим водоснабжением в Балаково Саратовской области, а также в ряде других крупных населенных пунктов, где жители сталкиваются с систематическими перебоями в предоставлении коммунальных услуг.

Он сообщил о поступающих к депутатам обращениях жителей, которые жалуются на отсутствие тепла и горячей воды в своих квартирах.

«Вопрос требует вмешательства. Поставил перед комитетом Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики задачу – собрать информацию по адресам, где систематически нет тепла – как в Балаково, так и в других крупных городах. Затем – провести совещание с участием поставщиков тепла, представителей надзорных органов, выяснить, в чем причина сбоев, как их исправить. И конечно, люди не должны платить за неоказанные им услуги. Будем добиваться перерасчёта», – заявил Алексей Антонов.