Алексей Антонов: Развитие народных промыслов – это вопрос поддержки людей

Побывал на Всероссийском фестивале народных мастеров и художников «Палитра ремесел», который сегодня открылся в Саратове.

Отрадно видеть, как растёт интерес к этому событию, расширяется его география. В этом году заявки подали более 600 мастеров из 28 регионов России и даже из Казахстана. Это свидетельствует о том, что народное искусство не просто живо, оно процветает.

Развитие народных промыслов – это вопрос поддержки людей, создание новых рабочих мест, и, конечно же, сохранение нашего богатейшего культурного наследия. Чрезвычайно важно, чтобы талант мастеров получал заслуженное признание и всестороннюю поддержку на всех уровнях. Сейчас в Саратовской областной Думе рассматриваем законопроект о развитии креативных индустрий в нашем регионе. Будем работать над дальнейшим созданием надёжной нормативно-правовой базы для этого перспективного кластера, чтобы он смог в полной мере реализовать свой потенциал.