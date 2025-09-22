Алексей Антонов: Саратовцы жалуются на круглосуточную работу «наливаек»

Очередной приём граждан провёл на площадке Саратовской областной Думы.

Жительница Фрунзенского района поделилась опасениями по поводу возможного закрытия отделения банка на улице Шелковичная, просьбами представителей старшего поколения о помощи в поиске места для досуговой деятельности. Обсудили также вопросы благоустройства дворовых территорий, содержания многоквартирных домов. Взял все обращения в работу, детально проработаем их с администрацией Фрунзенского района Саратова.

В очередной раз поступила жалоба на круглосуточную работу «наливайки» в многоквартирном доме. Жители страдают от соседства с торговыми точками, реализующими алкоголь по ночам и провоцирующими беспорядки. Вижу все поступающие жалобы и всегда стою на стороне людей. Проведу встречу с представителями бизнеса, надзорных и правоохранительных органов. Надо заставить недобросовестных дельцов соблюдать закон.

Прозвучали инициативы усилить патриотическое воспитание молодёжи. Предложения будут проработаны.