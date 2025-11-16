Алексей Антонов: Сегодня в России отмечается день самбо

На площадке регионального штаба общественной поддержки «Единой России» в рамках партпроекта «Самбо в школу» прошёл мастер-класс.

Представители областной федерации по данному виду спорта показали ребятам из саратовской школы №1 основы этого искусства борьбы.

Что особенно важно — для самбо не нужны специальные тренажеры, оборудование. Главное — воля, характер, стремление к победе. И, конечно, грамотный наставник рядом.

Пожелал юным спортсменам здоровья, настойчивости, достижения поставленных целей.