Осталось в силе решение суда о взыскании со «Взгляда-инфо» почти 800 тысяч рублей по госконтракту

Издание «Взгляд-инфо» в Саратовской области проиграло аппеляцию.

В июле 2026 года 12-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции о взыскании с саратовского регионального издания «Взгляд-инфо» почти 800 тысяч рублей. Это решение связано с несколькими нарушениями, выявленными судом.

Арбитражный суд Саратовской области признал недействительными контракты на социальную рекламу между ГУ МВД и изданием «Взгляд-инфо» (юридическое лицо — ООО «Медиа Мир»).

Суд установил нарушение принципов конкурентности при проведении госзакупок и завышение начальной цены контрактов, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств на сумму около 335 тысяч рублей.

Ранее учредитель информационного агентства «Взгляд-инфо» и главный редактор Николай Лыков были оштрафованы на 30 тысяч рублей за использование нецензурной лексики в одном из видеосюжетов.

Прокуратура требует от ООО «Медиа мир» взыскания суммы в размере 799 910 рублей, связанной с признанием недействительными двух государственных контрактов, заключенных в 2023 году. Эти контракты касались размещения видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения.

Ольга Сергеева