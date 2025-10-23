Арбитражный суд отклонил ходатайство матери Сергея Курихина по делу о «Доме Курихина»

Ходатайство Надежды Шиловской об отводе эксперта в деле о компенсации за «Дом Курихина» отклонено арбитражом.

Ранее здание было возвращено государству, поскольку оно незаконно построено на территории музея Федина.

Истица — мать скандально известного экс-депутата облдумы Сергея Курихина — требовала 600 млн рублей, но ответчики оспорили сумму, указав на завышение экспертизой на 45%.

Суд удовлетворил ходатайство о новой экспертизе с привлечением специалистов ТПП, что может значительно снизить размер компенсации.

После передачи здания государству из него вывезли все коммуникации, а на их восстановление потребуется около 200 млн рублей.

Ольга Сергеева