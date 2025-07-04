Артисты из Пугачёва поздравили раненых бойцов с Днём семьи в госпитале Шиханов

Накануне Дня семьи, любви и верности, 3 июля, творческая делегация Пугачёвского района выступила с концертом в Шиханском военном госпитале. Артисты передали пациентам и персоналу гуманитарную помощь, собранную работниками культуры района.

Коллектив из Каменского культурно-досугового центра и солисты студии «Голос» представили программу «Семья, как музыка души», подготовленную специально к празднику.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула значимость таких акций:

—Мы уверены, что творческие мероприятия помогают бойцам отвлечься от тягот лечения, восстановить моральные силы и ускорить возвращение к полноценной жизни.