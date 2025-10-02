Атака БПЛА: что делать, если вы обнаружили беспилотник

Службы экстренного реагирования напоминают саратовцам основные правила безопасности во время атаки дронов.

При обнаружении беспилотника, издающего звук, похожий на работу бензопилы, немедленно звоните по номерам: 112 или 659-659. Сообщите оператору местоположение, направление и скорость объекта.

На улице отойдите от зданий на 50-100 метров. В помещении отдалитесь от окон и укройтесь в проеме несущей стены. Надежную защиту обеспечивают подвалы и паркинги.

Для оперативного оповещения используйте приложение «Радар.НФ» или обратитесь в ЕДДС. Напомним, в области утром 2 октября действует режим угрозы БПЛА, аэропорт «Гагарин» временно не работает.

Ольга Сергеева