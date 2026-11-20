Сотрудники Следственного комитета РФ начали расследование обстоятельств террористического нападения беспилотников на Саратовскую область, которое произошло днём ранее.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.В официальном сообщении указано, что, по данным региональных исполнительных органов, жертвами атаки украинских БПЛА в Красноармейском районе стали три человека, ещё двое мирных граждан получили травмы.

Губернатор Роман Бусаргин также заявил, что при ударе дронов по Саратовской области в Красноармейском районе погибли 3 человека, двое были ранены. Кроме того, пострадала гражданская инфраструктура.

В рамках приёма и выпуска воздушных судов аэропорт «Гагарин» дважды был вынужден прекратить работу.

Впервые о введении мер, обеспечивающих безопасность полётов гражданской авиации, Росавиация уведомила через свой телеграм-канал в 2:18 по местному времени, об их отмене — в 05:12. Во второй раз воздушная гавань была закрыта по той же причине в 15:10, ограничения сняли в 16:24.