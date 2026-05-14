Аткарские волонтёры шьют пояса для военных и отправляют на фронт квадроциклы

В Аткарске прошла встреча активисток «Женского движения Единой России».

Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова пообщалась с волонтёрами, которые помогают бойцам СВО, и обсудила новые проекты.

Каждая из женщин вносит огромный вклад в общее дело, — отметила Усова.

Валентина Лагунина из Лопуховки, бывший учитель математики и директор школы, с начала СВО сшила 1200 защитных поясов для бойцов.

Ольга Симогостицкая, директор клуба в Даниловке, вместе с группой волонтёров отправляет на фронт чай собственного приготовления, сухие души и окопные свечи.

В Прокудино Светлана Зонова, Полина Белова, а также Елена Ефимова из Сазоново шьют сети, костюмы и даже нижнее бельё для военных.

Лариса Пиксаева из Песчанки делает выпечку и заготовки для сетей.

Елена Паномаренко из Языковки с позывным «Уголек» сушит сухари, плетёт сети и помогает закупать необходимое вплоть до квадроциклов.

Идейный вдохновитель движения — почётный гражданин района, ветеран журналистики Наталья Давиденко. Координатор Валентина Шпакова объединяет женщин и помогает им чувствовать свою нужность.

Комментарий депутата облдумы, регионального координатора «Женского движения ЕР», гендиректора «Волга Медиа» Марии Усовой:

— Все наши девушки уникальные. Аткарские девчонки — с характером: сильные, волевые, инициативные и невероятно трудолюбивые. Мы обсудили новые проекты «Женского движения». Они про наставничество, гуманитарную миссию и главное — жизнь после Победы. В том, что Победа будет за нами, никто не сомневается.

