Автокатастрофа в Саратове: 19-летний сын депутата Назарова дождался суда

В Саратове завершено расследование дела 19-летнего Глеба Назарова, сына депутата, обвиняемого в смертельном ДТП.
По версии следствия, 10 июля он проехал на красный свет и сбил 20-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия. Напомним, что погибшая переходила дорогу без нарушений правил движения.
Несмотря на то, что отец обвиняемого отрицает нарушение ПДД, сам Назаров-младший ранее уже привлекался к административной ответственности за игнорирование правил дорожного движения не менее 6-ти раз.
Материалы дела направлены в суд.
Ольга Сергеева