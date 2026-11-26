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Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») стал победителем ежегодного регионального конкурса «Инвестор года».

Предприятие получило главную награду, а его интерактивно-познавательный центр «Академия плодородия» победил в учреждённой в этом году номинации «Лучшее предприятие Саратовской области в сфере развития промышленного туризма». Два достижения отражают разные, но взаимосвязанные направления работы компании: масштабное развитие производства и открытость предприятия для жителей, школьников и студентов.

Награды победителям и лауреатам конкурса вручил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В этом году на участие поступило рекордное количество заявок — 82. При определении лучших учитывались объем инвестиций, количество созданных рабочих мест, средняя заработная плата, а также участие предприятий в социальных и благотворительных программах.

Балаковский филиал АО «Апатит» участвует в конкурсе с 2016 года и всегда становится победителем в различных номинациях. Но в этом году впервые признан лучшим в самой главной. И заслуженно! Ведь только в прошлом году на развитие своего балаковского производственного комплекса ФосАгро направила более 11,4 млрд рублей: реализованы масштабные проекты, освоен выпуск новых марок минеральных удобрений и значительно увеличены производственные мощности. Продукция балаковского производственного комплекса ФосАгро востребована как на российском, так и на международном рынках. Она помогает аграриям повышать плодородие почв и получать стабильные урожаи, внося вклад в продовольственную безопасность страны.

Директор предприятия Алексей Иванов поблагодарил Правительство региона и лично губернатора Романа Бусаргина за поддержку производственных и социальных инициатив. Он напомнил, что ФосАгро не только развивает собственные производства, но и реализует проекты, направленные на развитие образования, здравоохранения, спорта, культуры, создание комфортных условий для жизни.

Два года назад на территории предприятия открылся Интерактивно-познавательный центр (ИПЦ) «Академия плодородия». Это современный музейный комплекс с самым передовым мультимедийным оснащением. Посетители могут познакомиться с историей балаковского производства, узнать, как создаются минеральные удобрения, проследить всю производственную цепочку компании «ФосАгро» и увидеть предприятие с высоты птичьего полета. При этом экскурсии не ограничиваются рассказами о заводе. Гостям предлагают мастер-классы, практикумы и профориентационные занятия, во время которых можно попробовать себя в роли различных специалистов, востребованных на современном производстве.

Особое внимание уделяется работе со школьниками и студентами. Для молодых людей это возможность увидеть промышленность изнутри, познакомиться с инженерными и рабочими профессиями, понять, какие знания и навыки необходимы для работы на крупном предприятии. Такой формат помогает разрушить стереотип о том, что современный завод — это исключительно оборудование и производственные цеха. За каждым технологическим процессом стоят специалисты, научные разработки и сложная система взаимодействия разных подразделений.

Масштаб интереса к проекту подтверждают цифры. Как рассказала главный специалист ИПЦ Анастасия Минаева, за два с половиной года работы «Академию плодородия» посетили более 30 тысяч человек в рамках экскурсий. Еще порядка 22 тысяч человек, включая школьников и студентов, приняли участие в мероприятиях Центра. География гостей не ограничивается Саратовской областью: познакомиться с балаковским предприятием приезжают из разных регионов России.

По словам Анастасии Минаевой, для команды центра важно, чтобы посетители могли возвращаться и каждый раз получать новые знания и впечатления. Для этого разработаны разные экскурсионные программы, мастер-классы и практические занятия, рассчитанные на аудиторию с различным уровнем подготовки и интересами.

«Конечно, это признание нашей деятельности. Мы понимаем, что работаем не зря. Мы знаем об этом из отзывов наших посетителей. Но получать награды такого уровня всегда приятно», — отметила Анастасия Минаева и добавила, что в сентябре этого года в Центре культурного развития города Балакова открылся филиал «Академии» — информационно-выставочное пространство «От руды до еды». Оно также знакомит посетителей с историей предприятия, производством и значением минеральных удобрений для сельского хозяйства. В экспозиции представлены исторические материалы, образцы пород, интерактивные экраны и VR-оборудование.

Таким образом, Балаковский филиал АО «Апатит» развивает сразу несколько направлений: инвестирует в модернизацию производства, увеличивает выпуск продукции, поддерживает кадровый потенциал и открывает свои двери для широкой аудитории. Победа в конкурсе «Инвестор года» и признание «Академии плодородия» лучшим проектом в сфере промышленного туризма стали подтверждением того, что современное предприятие — это гораздо больше, чем производственные мощности. Это рабочие места, технологии, профессиональные перспективы и возможность делиться своими знаниями с будущими поколениями.

Фото предоставлено Балаковским филиалом АО «Апатит»

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