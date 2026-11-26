За десять месяцев 2026 года в Саратовской области зарегистрировали почти 19 тысяч преступлений.

Такую информацию со ссылкой на ГУ МВД России по Саратовской области публикует «МК в Саратове».

Из общего числа преступлений 2 211 совершили женщины — таким образом, доля женской преступности от общего числа в текущем году составила 11,67%.

Напомним, по итогам 2025 года общее число преступлений, совершённых представительницами прекрасного пола, составило 2 858. Статистику публиковала прокуратура Саратовской области.