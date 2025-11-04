Бастрыкин вступился за 8-летнего ребенка-инвалида без лекарств из Саратовской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нарушения прав ребенка-инвалида в Энгельсе Саратовской области.
Поводом стало обращение матери в соцсетях о систематических задержках в обеспечении 8-летнего ребенка жизненно важным лекарственным препаратом.
Региональное следственное управление в настоящее время проводит процессуальную проверку по данному факту.
Бастрыкин дал прямое указание местным следователям о возбуждении уголовного дела после установления всех обстоятельств произошедшего.
Ольга Сергеева