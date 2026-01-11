Бастрыкин заинтересовался нерасселенным аварийным домом на Энтузиастов в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с аварийным домом в Саратове.

Речь идёт о двухэтажном доме 1949 года постройки на проспекте Энтузиастов, который признан аварийным ещё в 2018 году. Несмотря на неудовлетворительное состояние здания — протечки крыши, разрушение перекрытий — жители до сих пор не расселены и не получают информации о сроках получения нового жилья.

После многочисленных безрезультатных жалоб жильцов саратовские следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ольга Сергеева