Белоснежные крылья над Волгой: в Саратове прошла парусная регата в честь Дня города

Сегодня, 19 сентября, акватория Волги превратилась в праздничную спортивную площадку.

Одним из самых живописных событий в честь 436-летия Саратова стали открытые городские соревнования по парусному спорту.

Традиционная регата, организованная при поддержке комитета по физической культуре и спорту, собрала десятки яхтсменов.

Неспешный ход парусников развернулся на участке реки неподалеку от новой Набережной в Затоне. Сотни горожан и гостей, гулявшие у воды, могли наблюдать за тем, как белые паруса плавно скользят по зеркальной глади Волги, аккуратно ловя легкий ветер.

Участники регаты создали по-настоящему медитативную и праздничную атмосферу на реке, став отличным украшением субботнего дня.