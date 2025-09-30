Более 19 млрд рублей направлено на нацпроекты в Саратовской области

На 1 сентября 2025 года объем финансирования национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным, в Саратовской области достиг 19,3 млрд рублей.

По данным Министерства финансов области, большая часть средств — 12,3 млрд рублей — поступила из федерального бюджета.

Крупнейшими направлениями расходов стали: «Инфраструктура для жизни» — 9,7 млрд рублей; «Молодежь и дети» — 3,5 млрд рублей; «Семья» — 3,2 млрд рублей; «Продолжительная и активная жизнь» — 2,8 млрд рублей.

Значительная часть средств — 7,5 млрд рублей — была распределена между муниципальными образованиями для реализации проектов на местах. Также финансирование получили такие направления как «Экологическое благополучие», «Кадры» и «Эффективная и конкурентная экономика».

Данные о ходе исполнения бюджета представлены Министерством финансов области на основе месячной отчетности.