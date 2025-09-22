Более 20 тысяч саратовцев приняли участие в общеобластном субботнике

20 сентября во всех муниципальных образованиях Саратовской области прошел масштабный субботник.

В экологической акции приняли участие около 20 тысяч жителей региона.

В ходе мероприятия было благоустроено 462 территории, вывезено более 1300 кубометров мусора и ликвидировано 57 несанкционированных свалок.

Общеобластной субботник позволил значительно улучшить санитарное состояние населенных пунктов и привести в порядок общественные пространства.

Акция продемонстрировала активную гражданскую позицию жителей региона и их ответственное отношение к окружающей среде.