Более 200 педагогов Саратова обсудили новые подходы к преподаванию истории

В Саратове прошел первый слет учителей истории и обществознания.

На базе исторического парка «Россия — Моя история» состоялось учредительное собрание регионального отделения Всероссийской ассоциации педагогов-историков. Мероприятие объединило более 200 учителей со всей области.

В программе слета были секционные заседания в школе № 6, где обсудили практические аспекты преподавания: работу с одаренными детьми, подготовку к экзаменам и использование современных материалов. Особое внимание уделили краеведению и музейной педагогике как способам повышения интереса учащихся к истории.

В рамках события выступил автор федеральных учебников по истории, а лучшие педагоги получили сертификаты ассоциации. Двухдневный формат мероприятия позволил детально проработать актуальные вопросы и наметить планы сотрудничества.

Ольга Сергеева