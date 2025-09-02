Более 23 млн направлено на модернизацию Центральной библиотеки в Энгельсе

Глава Энгельсского района Максим Леонов:



— Центральная городская библиотека стала современным центром информации, знаний и интеллектуального досуга. Здесь завершились все ремонтные работы.

Напомню, в текущем году заявка учреждения победила в конкурсном отборе федеральной программы в рамках реализации нового национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На средства в размере 15 млн рублей приобретено современное технологичное оборудование и мебель. Это обязательный критерий современной модельной библиотеки.

Для комплексного решения вопроса муниципалитет, со своей стороны, принял решение выделить финансирование на ремонт помещения. В этом нас поддержали депутаты. По итогу было выделено более 8 млн рублей.

В библиотеке полностью заменены электрическая проводка, потолочные и напольные покрытия, система отопления, окна и двери, произведены окраска стен, установлен пандус. Отремонтированы фасад, крыша пристройки, входная группа, запасные выходы, крыльца и навес над ним, а также адаптирован санузел для инвалидов.

В современном библиотечном пространстве для читателей работает станция самостоятельной выдачи книг, электронный читальный зал с современными моноблоками и доступом к федеральным информационным ресурсам, интерактивная панель, иммерсивное и проекционное оборудование. Для посетителей с маленькими детьми предусмотрена игровая зона. Библиотека адаптирована для читателей с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря модернизации значительно повысилось качество и количество предоставляемых читателям библиотечных услуг, а библиотека стала современным центром информации, знаний и интеллектуального досуга.

В ближайшие дни обновленная библиотека откроет двери для своих читателей.