Более 3 тысяч заказов на доставку еды к поезду было оформлено на ПривЖД в 2025 году

В 2025 году пассажиры поездов дальнего следования на ПривЖД сделали более 3 тысяч заказов на доставку еды к поезду.

Среди самых популярных блюд у путешественников – блины, шашлык, сырники, плов и макароны.

На ПривЖД сервис доступен на железнодорожных вокзалах Саратова и Волгограда.

В настоящее время заказать блюдо к поезду можно из 97 кафе и ресторанов, работающих в 68 российских населенных пунктах.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, во всех вагонах размещены QR-коды со ссылкой на сервис.

Ознакомиться с подробной информацией об услуге и перечнем городов, где она предоставляется, можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду».