Более 9,5 тыс. абонементных билетов на пригородные поезда в Саратовской области было оформлено в 2025 году

В 2025 году в Саратовской области было оформлено более 9,5 тыс. абонементных билетов на пригородные поезда.

В настоящее время для пассажиров АО «Саратовская ППК» доступны два вида абонементных билетов: «Ежедневный» и «Рабочего дня». Их цена зависит от количества поездок и расстояния до станции назначения.

Напомним, абонементные билеты можно оформить в пригородных кассах на станциях и остановочных пунктах Саратов-1,2,3, Трофимовский-1, Примыкание, Жасминная, Анисовка, Татищево, Аткарск, Приволжский, Комсомольский, Вагонное Депо, Сокурский тракт, Студгородок, Молодежная, Астраханский переезд, Площадь им. Ленина, Зуборезный, Правобережный, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».