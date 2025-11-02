Более сотни деревьев высадили в Саратове

В рамках региональной программы продолжается озеленение Саратова.

Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, еще более 100 крупномеров высадили на проспекте им. Петра Столыпина, ул. Горького, пр. Строителей, пр. Энтузиастов, ул. Огородная.

— Новый этап этой работы начали в конце августа. Для размещения насаждений выбирались территории, где чаще всего гуляют горожане: скверы, парки и центральные улицы. По рекомендации специалистов высаживаются вязы, тополи, клены, ивы, липы, березы и другие породы деревьев, а также различные виды кустарников, — отметил глава региона в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф