Больше 40 саратовских предприятий освоили выпуск импортозамещающей продукции

За 2022–2025 годы в регионе наладили производство 213 видов уникальных товаров



Работа по достижению технологической независимости страны затронула самые разные сферы. В Саратовской области освоили выпуск изделий для авиа- и автостроения, электроники, нефтегазового сектора, ветеринарной фармацевтики, а также наладили производство современных полимерных и геосинтетических материалов.

Одним из главных прорывов стала разработка завода «Саратовдизельаппарат» в рамках проекта «Умная гидравлика». Местные инженеры спроектировали инновационную гидравлическую систему для первого отечественного беспилотного самосвала КАМАЗ «Атлант-49 “Робокоп”». Это технологическое решение значительно повышает КПД при эксплуатации тяжелой спецтехники.

Важные шаги сделаны и в авиационной отрасли. Конструкторское бюро «Сигнал» им. А. И. Глухарева создало линейку датчиков и сигнализаторов для новейших российских лайнеров SJ-100 (Sukhoi Superjet NEW) и МС-21. Эти приборы критически важны для работы гидравлики, тормозов, топливной и кислородной систем, а также систем электроснабжения и пожаротушения самолетов.