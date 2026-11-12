Больше 80 единиц снегоуборочной техники работали на трассах Саратовской области

Снег и морось прошли в 17 районах

В Саратовской области дорожные службы ведут борьбу с последствиями непогоды. По сообщению министерства дорожного хозяйства, днём 12 ноября на дорогах регионального значения работало более 80 единиц снегоуборочной техники.

Основной удар стихии пришелся на несколько районов области. Наибольшее количество снегоуборочной техники пришлось задействовать в Турковском районе — 14 машин, а также в Романовском и Ртищевском — по 12 единиц в каждом. Для борьбы с гололедом дорожники использовали 270 тонн песко-соляной смеси.



В Саратове приоритетным направлением стала обработка транзитных магистралей областного подчинения. Около 7 тонн реагентов распределили на самых сложных участках: спусках, подъемах и искусственных сооружениях.