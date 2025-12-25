Борьба за СК «Салют» продолжается: кассация вернула дело

Дело о передаче спортивного комплекса «Салют» в государственную собственность возвращено на новое рассмотрение.

Об этом сообщил депутат областной думы Роман Грибов на своей странице в соцсети.

По его словам, Первый кассационный суд отменил предыдущее решение и направил дело в Областной суд. Грибов отметил, что вопрос возвращения в госсобственность объектов, приватизация которых ранее вызывала сомнения, сегодня крайне актуален.

«Спортивный комплекс исторически был частью стадиона «Салют». Здесь занимались жители Ленинского района, — напомнил депутат. — Объект был продан, и на его месте планировалось открыть торговую точку».

«Это решение — важный шаг к возвращению комплексу, расположенному на улице Олимпийской, его первоначальной функции. Борьбу за это мы продолжим вместе с жителями», — подчеркнул Роман Грибов.

Ольга Сергеева