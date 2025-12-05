Борис Шинчук выступил против критики меценатов со стороны Ирины Алёшиной

В эфире программы «Темы дня» на радио «Комсомольская правда в Саратове» председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук прокомментировал резонанс, возникший вокруг инициативы застройщика Дмитрия Плеханова, решившего передать городу три участка в районе Славянской площади.

Поводом для обсуждения стало выступление общественницы Ирины Алёшиной, которая усомнилась в прозрачности происхождения этих участков и публично призвала проверить, каким образом они оказались в собственности предпринимателя. Такая позиция вызвала неоднозначную реакцию, как в обществе, так и в самой Общественной палате.

Б.Шинчук

Шинчук оценил инициативу Плеханова положительно, назвав её примером социально ответственного бизнеса.

«Кроме уважения это ничего не заслуживает. Это пример того, что такое бизнес, который готов делиться не с партнёрами, а с жителями своего края», — подчеркнул Борис Шинчук.

По словам Шинчука, подобная критика может отпугнуть других меценатов, которые готовы вкладываться в развитие городской среды.

Мария Усова, депутат Саратовской областной Думы уточнила, что в регионе и так есть тенденция — «хорошие инициативы начинают критиковать», — и подобный подход создаёт негативный фон вокруг благотворительных проектов.

Роман Чуйченко, депутат Саратовской областной Думы, участвовавший в беседе, также отметил, что часть общественных активистов ищут инфоповоды для собственного пиара, а не для конструктивного диалога. Он не исключил, что критические заявления Алёшиной могут быть «заказными».

Борис Шинчук дал понять, что позицию Алёшиной он не поддерживает, и призвал оценивать действия меценатов по их реальному вкладу в развитие города, а не искать поводы для дискредитации.

Подготовила Ольга Сергеева