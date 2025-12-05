Борис Шинчук выступил против критики меценатов со стороны Ирины Алёшиной

В эфире программы «Темы дня» на радио «Комсомольская правда в Саратове» председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук прокомментировал резонанс, возникший вокруг инициативы застройщика Дмитрия Плеханова, решившего передать городу три участка в районе Славянской площади.
Поводом для обсуждения стало выступление общественницы Ирины Алёшиной, которая усомнилась в прозрачности происхождения этих участков и публично призвала проверить, каким образом они оказались в собственности предпринимателя. Такая позиция вызвала неоднозначную реакцию, как в обществе, так и в самой Общественной палате.
Шинчук оценил инициативу Плеханова положительно, назвав её примером социально ответственного бизнеса.
«Кроме уважения это ничего не заслуживает. Это пример того, что такое бизнес, который готов делиться не с партнёрами, а с жителями своего края», — подчеркнул Борис Шинчук.
По словам Шинчука, подобная критика может отпугнуть других меценатов, которые готовы вкладываться в развитие городской среды.
Мария Усова, депутат Саратовской областной Думы уточнила, что в регионе и так есть тенденция — «хорошие инициативы начинают критиковать», — и подобный подход создаёт негативный фон вокруг благотворительных проектов.
Роман Чуйченко, депутат Саратовской областной Думы, участвовавший в беседе, также отметил, что часть общественных активистов ищут инфоповоды для собственного пиара, а не для конструктивного диалога. Он не исключил, что критические заявления Алёшиной могут быть «заказными».
Борис Шинчук дал понять, что позицию Алёшиной он не поддерживает, и призвал оценивать действия меценатов по их реальному вкладу в развитие города, а не искать поводы для дискредитации.
Подготовила Ольга Сергеева