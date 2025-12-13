Буран в Саратовской области. Перекрыты трассы, упали деревья, сорваны крыши

В Саратовской области из-за метели и ветра до 25 м/с видимость на дорогах упала до нуля.

Разбушевавшийся 13 декабря ветер валит деревья, срывает крыши и обрывает провода. Только в Саратове зафиксировано более 30 таких случаев.

Как сообщает ТГ-канал «Саратов 360°», в Александровом Гае ветром сорвало крышу школы.

Мэр Михаил Исаев призвал автовладельцев отказаться от поездок для беспрепятственной работы спецтехники и создал оперативные штабы. На дорогах области с 13:30 введены ограничения движения на нескольких трассах.

Ситуация осложняется гололедом и многочисленными ДТП, например, в районе Клещевки. В некоторых муниципалитетах есть проблемы с электричеством.

Власти просят сообщать о ЧП по номеру 659-659 и по возможности не выезжать.

Ольга Сергеева