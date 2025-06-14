Бусаргин: Около 50 саратовцев получат выплату при трудоустройстве на заводах

Порядка 50 молодых специалистов в этом году уже подали заявки на участие в программе поддержки при трудоустройстве на промышленные предприятия области.

Они претендуют на получение единовременной выплаты, размер которой варьируется от 200 до 450 тысяч рублей в зависимости от квалификации и образования.

Всего с начала действия проекта дополнительную финансовую поддержку получили 218 человек. Все они заняты на наиболее востребованных специальностях: инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-технолог, токарь, фрезеровщик.

Для выпускников вузов выплата составляет 350 тысяч рублей, для сотрудников со средним профессиональным образованием — 200 тысяч рублей. Кандидаты и доктора наук могут рассчитывать на выплаты в размере 400 и 450 тысяч рублей соответственно.