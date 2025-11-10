Бусаргин поблагодарил за помощь в установке памятника Боголюбову

Губернатор Роман Бусаргин выразил благодарность всем, кто причастен к установке памятника Алексею Боголюбову в Саратове.

— Появлению памятника Алексею Петровичу Боголюбову, церемония открытия которого состоялась сегодня в Саратове, предшествовала большая работа. Алексей Петрович сыграл неоценимую роль в становлении саратовской художественной школы. Именно благодаря ему в 1885 году в Саратове появился музей имени Радищева, ставший первым общедоступным музеем в провинции.

Всё началось с обращений наших представителей культурного сообщества и инициативы установки памятника Алексею Боголюбову. Затем состоялось обсуждение макета и места, где будет размещена скульптура, которую изготовили за счёт внебюджетных источников.

Фото: А.Фридман

Выражаю слова благодарности всем, кто в юбилейный для Радищевского музея год принял участие в реализации этого проекта. Кто помог отдать дань памяти человеку, который, несмотря на то, что родился не в Саратове, связал с нашим городом очень многое, в том числе дело своей жизни. Оставил то наследие, которое стало гордостью Саратова, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф