Губернатор Роман Бусаргин обсудил с новым министром природных ресурсов и экологии Денисом Трошиным ключевые направления работы.

Среди них — восстановление лесов: за пять лет высажено почти 18 тысяч гектаров, в 2026 году планируется ещё не менее 4 тысяч, темп поручено сохранить. Лесхозы, выращивающие около 13 млн сеянцев в год, должны увеличить объём до 15 млн с привлечением федеральных программ.

Ещё одно направление — развитие парка «Кумысная поляна» (почти 7 тысяч гектаров, за пять лет вырос на 2,4 тысячи): расширение территории, высадка деревьев, благоустройство родников и зон отдыха. Также планируется развивать сеть особо охраняемых природных территорий — сейчас это 99 объектов площадью более 186 тысяч гектаров.

Отдельно губернатор остановился на состоянии рек: в Балашовском районе завершается расчистка Хопра, в Аткарске продолжаются работы на Аткаре. Министру поручено оценить состояние других малых рек. Кроме того, Бусаргин потребовал усилить борьбу с несанкционированными свалками и контроль за компаниями, вывозящими отходы.