Экс-замглавы Ленинского района Саратова Илья Боркун приговорён к тюремному сроку.

Суд также оштрафовал его на 200 тысяч рублей, лишил классного чина и запретил работать на госслужбе 2,5 года. Его сожительница Александра Беспоместных получила 3 года и 3 месяца условно со штрафом 200 тысяч, главный инженер стройконтроля Александр Михайлов — 3 года и 2 месяца условно.

Следствие установило, что в 2024–2025 годах Боркун оформил фирму на Беспоместных и заключил с ней муниципальные контракты на ремонт трёх квартир и благоустройство четырёх скверов. Михайлов подделал акты приёмки, ущерб бюджету превысил 900 тысяч рублей. Подсудимых признали виновными по семи статьям УК, включая превышение полномочий и незаконное предпринимательство. Ранее Боркун уже был судим за кражу.